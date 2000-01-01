Жгулёв Яков Тимофеевич
Место рожденияп. Михаила Шишкина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Михаила Шишкина
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Кислицына Агафия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
п. Михаила Шишкина
Талицкий приход
Место жительства
Неизвестно
п. Михаила Шишкина
Смерть
Неизвестно