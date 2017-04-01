Евтушенко (Гангус) ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1932
Дата смерти01.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евтушенко ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Мать ребёнка: (Новикова) МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Бракосочетание
1955
Развод
1958
Бракосочетание
1961
Рождение ребёнка
1968
Сын: Евтушенко ПЁТР ЕВГЕНЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Сокол-Луконина ГАЛИНА СЕМЁНОВНА
Развод
1977
Бракосочетание
1978
Жена: (Батлер) ДЖЕН
Рождение ребёнка
31.01.1979
Сын: Евтушенко АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
Мать ребёнка: (Батлер) ДЖЕН
Рождение ребёнка
1980
Сын: Евтушенко АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ
Мать ребёнка: (Батлер) ДЖЕН
Развод
1986
Жена: (Батлер) ДЖЕН
Бракосочетание
1987
Рождение ребёнка
1989
Сын: Евтушенко ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Мать ребёнка: (Новикова) МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Смерть
01.04.2017