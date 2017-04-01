Евтушенко (Гангус) ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтушенко (Гангус) ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1932

Дата смерти

01.04.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1932

Отец: Гангус АЛЕКСАНДР РУДОЛЬФОВИЧ

Мать: (Евтушенко) ЗИНАИДА ЕРМОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евтушенко ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Мать ребёнка: (Новикова) МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Бракосочетание
1955

Жена: (Ахмадулина) БЕЛЛА АХАТОВНА

Развод
1958

Жена: (Ахмадулина) БЕЛЛА АХАТОВНА

Бракосочетание
1961

Жена: Сокол-Луконина ГАЛИНА СЕМЁНОВНА

Рождение ребёнка
1968

Сын: Евтушенко ПЁТР ЕВГЕНЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Сокол-Луконина ГАЛИНА СЕМЁНОВНА

Развод
1977

Жена: Сокол-Луконина ГАЛИНА СЕМЁНОВНА

Бракосочетание
1978

Жена: (Батлер) ДЖЕН

Рождение ребёнка
31.01.1979

Сын: Евтушенко АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ

Мать ребёнка: (Батлер) ДЖЕН

Рождение ребёнка
1980

Сын: Евтушенко АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ

Мать ребёнка: (Батлер) ДЖЕН

Развод
1986

Жена: (Батлер) ДЖЕН

Бракосочетание
1987

Жена: (Новикова) МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Рождение ребёнка
1989

Сын: Евтушенко ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Мать ребёнка: (Новикова) МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Смерть
01.04.2017

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