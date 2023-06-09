Евтушенко АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвтушенко АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ

Евтушенко АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1979

Отец: Евтушенко ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать: ДЖЕН