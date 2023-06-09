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Евтушенко АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
Евтушенко АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.01.1979
Пол
Мужской
Отец
Евтушенко (Гангус) ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
1932 г.р.
Мать
(Батлер) ДЖЕН
1953 г.р.
Дети
Не указаны
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ИО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1979
Отец:
Евтушенко ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать:
ДЖЕН
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