(Ахмадулина) БЕЛЛА АХАТОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1937
Дата смерти29.11.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1937
Бракосочетание
1955
Развод
1958
Бракосочетание
1959
Развод
1968
Бракосочетание
1972
Рождение ребёнка
09.05.1973
Дочь: (Кулиева) ЕЛИЗАВЕТА ЭЛЬДАРОВНА
Отец ребёнка: Кулиев ЭЛЬДАР КАЙСЫНОВИЧ
Развод
1974
Бракосочетание
Около 1974
Смерть
29.11.2010