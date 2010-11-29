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(Ахмадулина) БЕЛЛА АХАТОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1937

Дата смерти

29.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1937

Отец: Ахмадулин АХАТ ВАЛЕЕВИЧ

Мать: Ахмадулина (Лазарева) НАДЕЖДА МАКАРОВНА

Бракосочетание
1955

Муж: Евтушенко (Гангус) ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Развод
1958

Муж: Евтушенко (Гангус) ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Бракосочетание
1959

Муж: Нагибин ЮРИЙ МАРКОВИЧ

Развод
1968

Муж: Нагибин ЮРИЙ МАРКОВИЧ

Бракосочетание
1972

Муж: Кулиев ЭЛЬДАР КАЙСЫНОВИЧ

Рождение ребёнка
09.05.1973

Дочь: (Кулиева) ЕЛИЗАВЕТА ЭЛЬДАРОВНА

Отец ребёнка: Кулиев ЭЛЬДАР КАЙСЫНОВИЧ

Развод
1974

Муж: Кулиев ЭЛЬДАР КАЙСЫНОВИЧ

Бракосочетание
Около 1974

Муж: Мессерер БОРИС АСАФОВИЧ

Смерть
29.11.2010

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