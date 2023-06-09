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(Кулиева) ЕЛИЗАВЕТА ЭЛЬДАРОВНА
(Кулиева) ЕЛИЗАВЕТА ЭЛЬДАРОВНА
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.05.1973
Пол
Женский
Отец
Кулиев ЭЛЬДАР КАЙСЫНОВИЧ
1951 г.р.
Мать
(Ахмадулина) БЕЛЛА АХАТОВНА
1937 г.р.
Дети
Не указаны
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ИО
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Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1973
Отец:
Кулиев ЭЛЬДАР КАЙСЫНОВИЧ
Мать:
БЕЛЛА АХАТОВНА
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