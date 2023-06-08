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Мессерер БОРИС АСАФОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1933

Отец: Мессерер АСАФ МИХАЙЛОВИЧ

Мать: АНЕЛЬ АЛЕКСЕЕВНА

Бракосочетание
Около 1959

Жена: НИНА ВАСИЛЬЕВНА

Рождение ребёнка
24.12.1960

Сын: Мессерер АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

Мать ребёнка: НИНА ВАСИЛЬЕВНА

Бракосочетание
Около 1974

Жена: БЕЛЛА АХАТОВНА

Развод
Неизвестно

Жена: НИНА ВАСИЛЬЕВНА