Мессерер БОРИС АСАФОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
15.03.1933
Отец: Мессерер АСАФ МИХАЙЛОВИЧ
Мать: АНЕЛЬ АЛЕКСЕЕВНА
Бракосочетание
Около 1959
Жена: НИНА ВАСИЛЬЕВНА
Рождение ребёнка
24.12.1960
Сын: Мессерер АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
Мать ребёнка: НИНА ВАСИЛЬЕВНА
Бракосочетание
Около 1974
Жена: БЕЛЛА АХАТОВНА
Развод
Неизвестно
Жена: НИНА ВАСИЛЬЕВНА