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Евтушенко ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Евтушенко ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1989
Пол
Мужской
Отец
Евтушенко (Гангус) ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
1932 г.р.
Мать
(Новикова) МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989
Отец:
Евтушенко ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать:
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
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