(Новикова) МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1987
Рождение ребёнка
1989
Сын: Евтушенко ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Евтушенко ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евтушенко ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Евтушенко ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ