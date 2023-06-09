(Новикова) МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новикова) МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1987

Муж: Евтушенко ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
1989

Сын: Евтушенко ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Евтушенко ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евтушенко ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Евтушенко ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ