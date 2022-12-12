Железнов Тимофей Ильич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
1829
Сын: Железнов Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Железнова Домника Афонасьевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Железнов Герасим Тимофеевич
Мать ребёнка: Железнова Домника Афонасьевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Железнова Домника Афонасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1851