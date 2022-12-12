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Железнов Тимофей Ильич

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1805

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Железнов Илья Иванович

Мать: Железнова Евдокия Степановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1829

Сын: Железнов Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Железнова Домника Афонасьевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1841

Сын: Железнов Герасим Тимофеевич

Мать ребёнка: Железнова Домника Афонасьевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1843

Сын: Железнов Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Железнова Домника Афонасьевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железнова Домника Афонасьевна

Смерть
1851
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