Железнова Домника Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Железнов Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Железнов Тимофей Ильич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Железнов Герасим Тимофеевич
Отец ребёнка: Железнов Тимофей Ильич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Железнов Тимофей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858