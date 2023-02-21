Железнова Домника Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнова Домника Афонасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Железнов Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Железнов Тимофей Ильич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1841

Сын: Железнов Герасим Тимофеевич

Отец ребёнка: Железнов Тимофей Ильич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1843

Сын: Железнов Илья Тимофеевич

Отец ребёнка: Железнов Тимофей Ильич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железнов Тимофей Ильич

Смерть
После 1858
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