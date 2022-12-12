Железнова Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиПосле 1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Железнов Яков Ильч
Отец ребёнка: Железнов Илья Иванович
рев 1850 - 14 семья 1858 - 13 семья
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Афимья Ильинична
Отец ребёнка: Железнов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Железнов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Железнов Антон Ильич
Отец ребёнка: Железнов Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1841