Железнова Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелезнова Евдокия Степановна

Железнова Евдокия Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

После 1841

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Железнов Яков Ильч

Отец ребёнка: Железнов Илья Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
рев 1850 - 14 семья 1858 - 13 семья
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Афимья Ильинична

Отец ребёнка: Железнов Илья Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1805

Сын: Железнов Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Железнов Илья Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1807

Сын: Железнов Антон Ильич

Отец ребёнка: Железнов Илья Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железнов Илья Иванович

Смерть
После 1841
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close