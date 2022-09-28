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Железнов Илья Иванович

Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1773

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Железнов Иван Тимофеевич

Мать: Железнова Анна Климовна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железнова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Железнов Яков Ильч

Мать ребёнка: Железнова Евдокия Степановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
рев 1850 - 14 семья 1858 - 13 семья
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Железнова) Афимья Ильинична

Мать ребёнка: Железнова Евдокия Степановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1805

Сын: Железнов Тимофей Ильич

Мать ребёнка: Железнова Евдокия Степановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1807

Сын: Железнов Антон Ильич

Мать ребёнка: Железнова Евдокия Степановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
До 1825

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