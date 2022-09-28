Железнов Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Железнов Иван Тимофеевич
Мать: Железнова Анна Климовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Сын: Железнов Яков Ильч
Мать ребёнка: Железнова Евдокия Степановна
рев 1850 - 14 семья 1858 - 13 семья
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Железнова) Афимья Ильинична
Мать ребёнка: Железнова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Железнова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Железнов Антон Ильич
Мать ребёнка: Железнова Евдокия Степановна
Смерть
До 1825