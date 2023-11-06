Козьма Никонов Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1718
Отец: Леонтьев Никон Потапов
30 лет в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, д.Харламова, л.459 об. 47 лет в 1763, 66 лет в 1782 г., вдовец из деревни Харламовой в деревню Ожогину РС Шатро... Показать все
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Леонтьева Евдокия Козьмина
Мать ребёнка: Леонтьева Матрена Иванова
24 года в 1763 году д.Харламова РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1744
Сын: Леонтьев Григорий Козьмин
Мать ребёнка: Леонтьева Матрена Иванова
4 года в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, д.Харламова, л.459 об. 21 лет в 1763, 40 лет в 1782 г. из деревни Харламовой в деревню Ожогину РС Шатровская во... Показать все
Рождение ребёнка
1748
Сын: Леонтьев Спиридон Козьмин
Мать ребёнка: Леонтьева Матрена Иванова
1 мес. год в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, д.Харламова, л.459 об. 14 лет в 1763 году д.Харламова РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Леонтьева Татьяна Козьмина
Мать ребёнка: Леонтьева Матрена Иванова
15 лет в 1763 году д.Харламова РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Леонтьева Матрена Иванова
10 лет в 1763, 29 лет в 1782 г. из деревни Харламовой в деревню Ожогину РС Шатровская волость\1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Леонтьева Дарья Козьмина
Мать ребёнка: Леонтьева Матрена Иванова
9 лет в 1763 году д.Харламова выдана замужество той же слободы деревню Шуравину за государственного крестьянина РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Леонтьева Варвара Кузьмина
Мать ребёнка: Леонтьева Матрена Иванова
4 лет в 1763, 23 лет в 1782 г. из деревни Харламовой в деревню Ожогину РС Шатровская волость\1782 (ГАТО. 154-8-23)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1785
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Умре в 785 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)