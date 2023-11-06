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Козьма Никонов Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Леонтьев Никон Потапов

Мать: не указана

30 лет в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, д.Харламова, л.459 об. 47 лет в 1763, 66 лет в 1782 г., вдовец из деревни Харламовой в деревню Ожогину РС Шатро... Показать все
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Леонтьева Евдокия Козьмина

Мать ребёнка: Леонтьева Матрена Иванова

24 года в 1763 году д.Харламова РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1744

Сын: Леонтьев Григорий Козьмин

Мать ребёнка: Леонтьева Матрена Иванова

4 года в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, д.Харламова, л.459 об. 21 лет в 1763, 40 лет в 1782 г. из деревни Харламовой в деревню Ожогину РС Шатровская во... Показать все
Рождение ребёнка
1748

Сын: Леонтьев Спиридон Козьмин

Мать ребёнка: Леонтьева Матрена Иванова

1 мес. год в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, д.Харламова, л.459 об. 14 лет в 1763 году д.Харламова РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Леонтьева Татьяна Козьмина

Мать ребёнка: Леонтьева Матрена Иванова

15 лет в 1763 году д.Харламова РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1753

Сын: Леонтьев Кондрат Козьмин

Мать ребёнка: Леонтьева Матрена Иванова

10 лет в 1763, 29 лет в 1782 г. из деревни Харламовой в деревню Ожогину РС Шатровская волость\1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Леонтьева Дарья Козьмина

Мать ребёнка: Леонтьева Матрена Иванова

9 лет в 1763 году д.Харламова выдана замужество той же слободы деревню Шуравину за государственного крестьянина РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Леонтьева Варвара Кузьмина

Мать ребёнка: Леонтьева Матрена Иванова

4 лет в 1763, 23 лет в 1782 г. из деревни Харламовой в деревню Ожогину РС Шатровская волость\1782 (ГАТО. 154-8-23)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Матрена Иванова

Смерть
1785
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Умре в 785 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
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