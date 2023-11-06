Леонтьев Григорий Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1744
Отец: Козьма Никонов Леонтьев
4 года в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, д.Харламова, л.459 об. 21 лет в 1763, 40 лет в 1782 г. из деревни Харламовой в деревню Ожогину РС Шатровская во... Показать все
Бракосочетание
06.02.1764
МК Камышевское 1764
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Леонтьева Марья Григорьева
Мать ребёнка: Леонтьева Татьяна Данилова
17 лет в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Леонтьева Евдокия Георгиева
Мать ребёнка: Леонтьева Татьяна Данилова
12 лет в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23) 13 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское, д.Ожогина
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Леонтьева Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Леонтьева Татьяна Данилова
9 лет в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Леонтьева Татьяна Данилова
5 лет в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23) 10 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское, д.Ожогина
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Леонтьева Агафья Григорьева
Мать ребёнка: Леонтьева Татьяна Данилова
2 года в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23) 9 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское, д.Ожогина
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Леонтьева Ирина Григорьева
Мать ребёнка: Леонтьева Татьяна Данилова
10 лет в 1795 году РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183) 4 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское, д.Ожогина
Смерть
1785
Умре в 785 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)