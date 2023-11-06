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Леонтьев Григорий Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Козьма Никонов Леонтьев

Мать: Леонтьева Матрена Иванова

4 года в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, д.Харламова, л.459 об. 21 лет в 1763, 40 лет в 1782 г. из деревни Харламовой в деревню Ожогину РС Шатровская во... Показать все
Бракосочетание
06.02.1764

Жена: Леонтьева Татьяна Данилова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
МК Камышевское 1764
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Леонтьева Марья Григорьева

Мать ребёнка: Леонтьева Татьяна Данилова

17 лет в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Леонтьева Евдокия Георгиева

Мать ребёнка: Леонтьева Татьяна Данилова

12 лет в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23) 13 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское, д.Ожогина
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Леонтьева Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Леонтьева Татьяна Данилова

9 лет в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1777

Сын: Леонтьев Захар Григорьев

Мать ребёнка: Леонтьева Татьяна Данилова

5 лет в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23) 10 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское, д.Ожогина
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Леонтьева Агафья Григорьева

Мать ребёнка: Леонтьева Татьяна Данилова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
2 года в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23) 9 лет в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское, д.Ожогина
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Леонтьева Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Леонтьева Татьяна Данилова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
10 лет в 1795 году РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183) 4 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское, д.Ожогина
Смерть
1785
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Умре в 785 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
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