Леонтьев Никон Потапов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1679
69 лет в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, д.Харламова, л.459 об.
Рождение ребёнка
1705
41 год в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, д.Харламова, л.459 об. 58 лет в 1763 году д.Харламова РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1718
30 лет в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, д.Харламова, л.459 об. 47 лет в 1763, 66 лет в 1782 г., вдовец из деревни Харламовой в деревню Ожогину РС Шатро... Показать все
Смерть
Неизвестно