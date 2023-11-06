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Леонтьев Никон Потапов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

69 лет в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, д.Харламова, л.459 об.
Рождение ребёнка
1705

Сын: Иван Никонов Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

41 год в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, д.Харламова, л.459 об. 58 лет в 1763 году д.Харламова РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1718

Сын: Козьма Никонов Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

30 лет в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, д.Харламова, л.459 об. 47 лет в 1763, 66 лет в 1782 г., вдовец из деревни Харламовой в деревню Ожогину РС Шатро... Показать все
Смерть
Неизвестно
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