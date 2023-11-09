Леонтьева Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1713
50 лет в 1763 году, умре в 1768 г. д.Харламова РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Леонтьева Евдокия Козьмина
Отец ребёнка: Козьма Никонов Леонтьев
24 года в 1763 году д.Харламова РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1744
Сын: Леонтьев Григорий Козьмин
Отец ребёнка: Козьма Никонов Леонтьев
4 года в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, д.Харламова, л.459 об. 21 лет в 1763, 40 лет в 1782 г. из деревни Харламовой в деревню Ожогину РС Шатровская во... Показать все
Рождение ребёнка
1748
Сын: Леонтьев Спиридон Козьмин
Отец ребёнка: Козьма Никонов Леонтьев
1 мес. год в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, д.Харламова, л.459 об. 14 лет в 1763 году д.Харламова РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Леонтьева Татьяна Козьмина
Отец ребёнка: Козьма Никонов Леонтьев
15 лет в 1763 году д.Харламова РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Козьма Никонов Леонтьев
10 лет в 1763, 29 лет в 1782 г. из деревни Харламовой в деревню Ожогину РС Шатровская волость\1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Леонтьева Дарья Козьмина
Отец ребёнка: Козьма Никонов Леонтьев
9 лет в 1763 году д.Харламова выдана замужество той же слободы деревню Шуравину за государственного крестьянина РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Леонтьева Варвара Кузьмина
Отец ребёнка: Козьма Никонов Леонтьев
4 лет в 1763, 23 лет в 1782 г. из деревни Харламовой в деревню Ожогину РС Шатровская волость\1782 (ГАТО. 154-8-23)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1768