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Леонтьева Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1768

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

50 лет в 1763 году, умре в 1768 г. д.Харламова РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Леонтьева Евдокия Козьмина

Отец ребёнка: Козьма Никонов Леонтьев

24 года в 1763 году д.Харламова РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1744

Сын: Леонтьев Григорий Козьмин

Отец ребёнка: Козьма Никонов Леонтьев

4 года в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, д.Харламова, л.459 об. 21 лет в 1763, 40 лет в 1782 г. из деревни Харламовой в деревню Ожогину РС Шатровская во... Показать все
Рождение ребёнка
1748

Сын: Леонтьев Спиридон Козьмин

Отец ребёнка: Козьма Никонов Леонтьев

1 мес. год в 1748 году. РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748. Исетский острог, д.Харламова, л.459 об. 14 лет в 1763 году д.Харламова РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Леонтьева Татьяна Козьмина

Отец ребёнка: Козьма Никонов Леонтьев

15 лет в 1763 году д.Харламова РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1753

Сын: Леонтьев Кондрат Козьмин

Отец ребёнка: Козьма Никонов Леонтьев

10 лет в 1763, 29 лет в 1782 г. из деревни Харламовой в деревню Ожогину РС Шатровская волость\1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Леонтьева Дарья Козьмина

Отец ребёнка: Козьма Никонов Леонтьев

9 лет в 1763 году д.Харламова выдана замужество той же слободы деревню Шуравину за государственного крестьянина РС Терсюкская волость 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Леонтьева Варвара Кузьмина

Отец ребёнка: Козьма Никонов Леонтьев

4 лет в 1763, 23 лет в 1782 г. из деревни Харламовой в деревню Ожогину РС Шатровская волость\1782 (ГАТО. 154-8-23)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьма Никонов Леонтьев

Смерть
1768
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