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Леонтьев Кондрат Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Козьма Никонов Леонтьев

Мать: Леонтьева Матрена Иванова

10 лет в 1763, 29 лет в 1782 г. из деревни Харламовой в деревню Ожогину РС Шатровская волость\1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Леонтьева Акулина Кондратьева

Мать ребёнка: Леонтьева Елена Иванова

3 года в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1783

Сын: Леонтьев Петр Кондратьев

Мать ребёнка: Леонтьева Елена Иванова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1795 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
Рождение ребёнка
1785

Сын: Леонтьев Михайло Кондратьев

Мать ребёнка: Леонтьева Елена Иванова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
10 лет в 1795 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
Рождение ребёнка
1790

Сын: Леонтьева Агрофена (Агрипина) Кондратьева

Мать ребёнка: Леонтьева Елена Иванова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
5 лет в 1795 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
Рождение ребёнка
1794

Сын: Леонтьев Тит Кондратьев

Мать ребёнка: Леонтьева Елена Иванова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 год в 1795 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
Рождение ребёнка
1796

Сын: Леонтьев Василей Кондратьев

Мать ребёнка: Леонтьева Елена Иванова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
16 лет в 1812 г. РС Шатровская волость д.Ожогина 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Елена Иванова

Смерть
1804
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Умре в 1804 году РС Шатровская волость д.Ожогина 1812 (ГАТО. 154-20-195)
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