Леонтьев Кондрат Козьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1753
Отец: Козьма Никонов Леонтьев
10 лет в 1763, 29 лет в 1782 г. из деревни Харламовой в деревню Ожогину РС Шатровская волость\1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Леонтьева Акулина Кондратьева
Мать ребёнка: Леонтьева Елена Иванова
3 года в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Леонтьева Елена Иванова
12 лет в 1795 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
Рождение ребёнка
1785
Сын: Леонтьев Михайло Кондратьев
Мать ребёнка: Леонтьева Елена Иванова
10 лет в 1795 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
Рождение ребёнка
1790
Сын: Леонтьева Агрофена (Агрипина) Кондратьева
Мать ребёнка: Леонтьева Елена Иванова
5 лет в 1795 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Леонтьева Елена Иванова
1 год в 1795 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
Рождение ребёнка
1796
Сын: Леонтьев Василей Кондратьев
Мать ребёнка: Леонтьева Елена Иванова
16 лет в 1812 г. РС Шатровская волость д.Ожогина 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонтьева Елена Иванова
Смерть
1804
Умре в 1804 году РС Шатровская волость д.Ожогина 1812 (ГАТО. 154-20-195)