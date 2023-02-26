Ташков Борис Михайлов
Место рожденияд.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1762
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Ташков Михаил Косьмин
Мать: ?
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Ташкова Ефросиния Силуянова
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1797
Сын: Ташков Фёдор Борисов
Мать ребёнка: Ташкова Ефросиния Силуянова
д.Ташки
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Ташкова Феодосия
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Ташкова Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1833