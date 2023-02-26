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Ташков Борис Михайлов

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Место рождения

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1762

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Ташков Михаил Косьмин

Мать: ?

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1795

Сын: Ташков Алексей Борисов

Мать ребёнка: Ташкова Ефросиния Силуянова

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1797

Сын: Ташков Фёдор Борисов

Мать ребёнка: Ташкова Ефросиния Силуянова

д.Ташки
Рождение ребёнка
1801

Сын: Ташков Дорофей Борисов

Мать ребёнка: Ташкова Феодосия

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1806
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ташков Михаил Борисов

Мать ребёнка: Ташкова Феодосия

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ташкова Ефросиния Силуянова

Смерть
1833
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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