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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Ташков Михаил Косьмин
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1764
Сын: Ташков Иван Михайлов
Отец ребёнка: Ташков Михаил Косьмин
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Стефан Михайлов
Отец ребёнка: Ташков Михаил Косьмин
д.Ташки
Рождение ребёнка
До 1792
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Ташков Михаил Косьмин
д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1794
Дочь: Харитина Михайлова
Отец ребёнка: Ташков Михаил Косьмин
д.Ташково