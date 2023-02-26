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Женский

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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Ташков Борис Михайлов

Отец ребёнка: Ташков Михаил Косьмин

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1764

Сын: Ташков Иван Михайлов

Отец ребёнка: Ташков Михаил Косьмин

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Стефан Михайлов

Отец ребёнка: Ташков Михаил Косьмин

д.Ташки
Рождение ребёнка
До 1792

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Ташков Михаил Косьмин

д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1794

Дочь: Харитина Михайлова

Отец ребёнка: Ташков Михаил Косьмин

д.Ташково
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