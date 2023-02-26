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Ташков Михаил Косьмин

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Место рождения

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1740

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Ташков Косьма Павлов

Мать: ?

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1762

Сын: Ташков Борис Михайлов

Мать ребёнка: ?

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1764

Сын: Ташков Иван Михайлов

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Стефан Михайлов

Мать ребёнка: ?

д.Ташки
Рождение ребёнка
До 1792

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: ?

д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1794

Дочь: Харитина Михайлова

Мать ребёнка: ?

д.Ташково
Смерть
1807
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
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