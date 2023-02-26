Ташков Михаил Косьмин
Место рожденияд.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1740
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Ташков Косьма Павлов
Мать: ?
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: ?
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1764
Сын: Ташков Иван Михайлов
Мать ребёнка: ?
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Стефан Михайлов
Мать ребёнка: ?
д.Ташки
Рождение ребёнка
До 1792
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: ?
д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1794
Дочь: Харитина Михайлова
Мать ребёнка: ?
д.Ташково
Смерть
1807
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.