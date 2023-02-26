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Иван Михайлов

Место рождения

д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

Жена

До 1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792

Отец: Ташков Михаил Косьмин

Мать: ?

д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.10.1807

Жена: Ксения Илларионова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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