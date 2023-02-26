Иван Михайлов
Место рожденияд.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792
Отец: Ташков Михаил Косьмин
Мать: ?
д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.10.1807
Жена: Ксения Илларионова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно