Ксения Илларионова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792
Отец: Илларион (Юрьев)
Мать: Евдокия Никифорова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.10.1807
Муж: Иван Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно