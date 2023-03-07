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Ташков Дорофей Борисов

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Место рождения

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1626

Дочь: Параскева Дорофеева

Мать ребёнка: Ташкова Марфа Васильева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
1801

Отец: Ташков Борис Михайлов

Мать: Ташкова Феодосия

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Федора (Андреева)

Мать ребёнка: Ташкова Марфа Васильева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ташков Галактион Дорофеев

Мать ребёнка: Ташкова Марфа Васильева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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