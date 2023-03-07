Ташков Дорофей Борисов
Место рожденияд.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1626
Дочь: Параскева Дорофеева
Мать ребёнка: Ташкова Марфа Васильева
Рождение
1801
Отец: Ташков Борис Михайлов
Мать: Ташкова Феодосия
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Федора (Андреева)
Мать ребёнка: Ташкова Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ташков Галактион Дорофеев
Мать ребёнка: Ташкова Марфа Васильева
Смерть
Неизвестно