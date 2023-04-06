Федора (Андреева)
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти11.03.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Ташков Дорофей Борисов
Мать: Ташкова Марфа Васильева
Бракосочетание
16.05.1843
Муж: Василий Давидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1844
Сын: Семён Васильев
Отец ребёнка: Василий Давидов
Рождение ребёнка
08.11.1846
Сын: Иродион Васильев
Отец ребёнка: Василий Давидов
Рождение ребёнка
13.08.1849
Дочь: Васса Васильева
Отец ребёнка: Василий Давидов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1852
Сын: Стефан Васильев
Отец ребёнка: Василий Давидов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1853
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Василий Давидов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1856
Сын: Михаил Василиев
Отец ребёнка: Василий Давидов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1859
Сын: Ермолай Васильев
Отец ребёнка: Василий Давидов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1861
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Василий Давидов
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.03.1880
Рождение ребёнка
1882
Сын: Сидоренков Захар Васильевич
Отец ребёнка: Василий Давидов