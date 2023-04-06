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Федора (Андреева)

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

11.03.1880

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Ташков Дорофей Борисов

Мать: Ташкова Марфа Васильева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.05.1843

Муж: Василий Давидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1844

Сын: Семён Васильев

Отец ребёнка: Василий Давидов

Рождение ребёнка
08.11.1846

Сын: Иродион Васильев

Отец ребёнка: Василий Давидов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1849

Дочь: Васса Васильева

Отец ребёнка: Василий Давидов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1852

Сын: Стефан Васильев

Отец ребёнка: Василий Давидов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1853

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Василий Давидов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1856

Сын: Михаил Василиев

Отец ребёнка: Василий Давидов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1859

Сын: Ермолай Васильев

Отец ребёнка: Василий Давидов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1861

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Василий Давидов

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.03.1880
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Сидоренков Захар Васильевич

Отец ребёнка: Василий Давидов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
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