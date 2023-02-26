Ташкова Ефросиния Силуянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташкова Ефросиния Силуянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Ташков Алексей Борисов

Отец ребёнка: Ташков Борис Михайлов

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1797

Сын: Ташков Фёдор Борисов

Отец ребёнка: Ташков Борис Михайлов

д.Ташки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташков Борис Михайлов

Смерть
Неизвестно
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