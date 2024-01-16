Корзников Филипп Стефанович (Степанович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзников Филипп Стефанович (Степанович)

Место рождения

д. Пестерево

Дата рождения

1773

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Корзников Стефан (Степан) Еремеевич

Мать: Корзникова Екатерина Андреевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1800

Сын: Корзников Иван Филиппович

Мать ребёнка: Корзникова Агафья Артемьевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марья (Мария) Филипповна

Мать ребёнка: Корзникова Агафья Артемьевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Корзникова Агафья Артемьевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1810

Сын: Корзников Леонтий Филиппович

Мать ребёнка: Корзникова Агафья Артемьевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1813

Сын: Корзников Моисей Филиппович

Мать ребёнка: Корзникова Агафья Артемьевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Корзникова Агафья Артемьевна

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Агафья Артемьевна

д. Пестерево
Смерть
1834
д. Пестерево
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