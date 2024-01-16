Корзникова Агафья Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Корзников Иван Филиппович
Отец ребёнка: Корзников Филипп Стефанович (Степанович)
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марья (Мария) Филипповна
Отец ребёнка: Корзников Филипп Стефанович (Степанович)
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Корзников Филипп Стефанович (Степанович)
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1810
Сын: Корзников Леонтий Филиппович
Отец ребёнка: Корзников Филипп Стефанович (Степанович)
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1813
Сын: Корзников Моисей Филиппович
Отец ребёнка: Корзников Филипп Стефанович (Степанович)
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Корзников Филипп Стефанович (Степанович)
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево
Смерть
Неизвестно