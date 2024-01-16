Корзникова Агафья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Агафья Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Корзников Иван Филиппович

Отец ребёнка: Корзников Филипп Стефанович (Степанович)

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марья (Мария) Филипповна

Отец ребёнка: Корзников Филипп Стефанович (Степанович)

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Корзников Филипп Стефанович (Степанович)

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1810

Сын: Корзников Леонтий Филиппович

Отец ребёнка: Корзников Филипп Стефанович (Степанович)

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1813

Сын: Корзников Моисей Филиппович

Отец ребёнка: Корзников Филипп Стефанович (Степанович)

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Корзников Филипп Стефанович (Степанович)

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Филипп Стефанович (Степанович)

д. Пестерево
Смерть
Неизвестно
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