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Корзников Иван Филиппович

Место рождения

д. Пестерево

Дата рождения

1800

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Корзников Филипп Стефанович (Степанович)

Мать: Корзникова Агафья Артемьевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Корзникова Наталья Савинова

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Корзникова Наталья Савинова

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Наталья Савинова

д. Пестерево
Смерть
1834
д. Пестерево
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