Корзников Иван Филиппович
Место рожденияд. Пестерево
Дата рождения1800
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Корзникова Наталья Савинова
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Корзникова Наталья Савинова
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево
Смерть
1834
д. Пестерево