Корзников Моисей Филиппович
Место рожденияд. Пестерево
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Татьяна Моисеевна
Мать ребёнка: Корзникова Настасья Афанасьевна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Моисеевна
Мать ребёнка: Корзникова Настасья Афанасьевна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мариная Моисеевна
Мать ребёнка: Корзникова Настасья Афанасьевна
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево
Смерть
Неизвестно