Корзников Моисей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзников Моисей Филиппович

Место рождения

д. Пестерево

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Корзников Филипп Стефанович (Степанович)

Мать: Корзникова Агафья Артемьевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Татьяна Моисеевна

Мать ребёнка: Корзникова Настасья Афанасьевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Моисеевна

Мать ребёнка: Корзникова Настасья Афанасьевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мариная Моисеевна

Мать ребёнка: Корзникова Настасья Афанасьевна

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Настасья Афанасьевна

д. Пестерево
Смерть
Неизвестно
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