Корзникова Настасья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Татьяна Моисеевна
Отец ребёнка: Корзников Моисей Филиппович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Моисеевна
Отец ребёнка: Корзников Моисей Филиппович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мариная Моисеевна
Отец ребёнка: Корзников Моисей Филиппович
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево
Смерть
Неизвестно