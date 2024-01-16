Корзникова Настасья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Настасья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Татьяна Моисеевна

Отец ребёнка: Корзников Моисей Филиппович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Моисеевна

Отец ребёнка: Корзников Моисей Филиппович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мариная Моисеевна

Отец ребёнка: Корзников Моисей Филиппович

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Моисей Филиппович

д. Пестерево
Смерть
Неизвестно
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