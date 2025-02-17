Панин Иван Фёдорович 1903 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Панин Иван Фёдорович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1903 ст., Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

умер Около ?.03.1942

Отец
Панин Фёдор Андреевич09.11.1878 ст. г.р.
Мать
Панина (Голова-Ёршикова) Анисия (Анисья) Ивановна02.11.1882 ст. г.р.
Супруги
Панина Евдокия ФёдоровнаНеизвестно г.р.
Дети
Панин Павел Иванович1923 г.р.
Панин Андрей ИвановичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903 ст.

Отец: Панин Фёдор Андреевич

Мать: Панина (Голова-Ёршикова) Анисия (Анисья) Ивановна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Панина Евдокия Фёдоровна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Панин Павел Иванович

Мать ребёнка: Панина Евдокия Фёдоровна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Прозвище- Ежлик

Рождение ребёнка
24.10.1932

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Мать ребёнка: Панина Евдокия Фёдоровна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Военная служба
С 01.11.1941
Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Рядовой, стрелок Призван Шацким РВК

Смерть
Около ?.03.1942

В книге памяти Рязанской области по Шацкому району написана дата 05.1943

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