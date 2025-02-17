Панин Иван Фёдорович
мужской, родился 1903 ст., Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
умер Около ?.03.1942
ОтецПанин Фёдор Андреевич09.11.1878 ст. г.р.
МатьПанина (Голова-Ёршикова) Анисия (Анисья) Ивановна02.11.1882 ст. г.р.
Супруги
Панина Евдокия ФёдоровнаНеизвестно г.р.
Дети
Панин Павел Иванович1923 г.р.
Панин Андрей ИвановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панина Евдокия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панина Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Панин Павел Иванович
Мать ребёнка: Панина Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.10.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панина Евдокия Фёдоровна
Военная служба
С 01.11.1941
Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Около ?.03.1942