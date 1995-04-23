Панин Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти23.04.1995
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Панин Иван Фёдорович
Мать: Панина Евдокия Фёдоровна
Прозвище- Ежлик
Военная служба
С 1941 по 11.11.1943
Красноармеец, ефрейтор. Разведчик- наблюдатель 2-й тяжелой гаубичной тяжело артиллерийской Ленинградской Краснознаменной ордена Александра Невского бригады разрушения. 2 тгабр Р 18 адп РГК 1 БелФ Го... Показать все
Ранение
07.08.1944
Военная награда
14.05.1945
Орден Красной Звезды. Бои в Берлине.Вел разведку огневых средств противника. Обнаружил 4 станковых пулемета, 1 орудие ПТО и скопление живой силы противника до роты. Дал точное целеуказание. Все цели у... Показать все
Вступление в партию
Неизвестно
Беспартийный
Смерть
23.04.1995