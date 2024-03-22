Панина Евдокия Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Панин Павел Иванович
Отец ребёнка: Панин Иван Фёдорович
Прозвище- Ежлик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панин Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панин Иван Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
В некоторых документах значится как Панина Елена Фёдоровна
Смерть
Неизвестно