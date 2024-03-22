Панина Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанина Евдокия Фёдоровна

Панина Евдокия Фёдоровна

avatar

Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Панин Павел Иванович

Отец ребёнка: Панин Иван Фёдорович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Прозвище- Ежлик
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Панин Иван Фёдорович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Панин Иван Фёдорович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин Иван Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
В некоторых документах значится как Панина Елена Фёдоровна
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close