Панина (Голова) Анисия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: Голов Иван
Мать: не указана
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Бракосочетание
27.01.1902 ст.
Фамилия Голов есть в деревне Большой пролом Шацкого района
Рождение ребёнка
1903 ст.
Рождение ребёнка
21.10.1907 ст.
Сын: Панин Яков Фёдорович
Отец ребёнка: Панин Фёдор Андреевич
История села Новософьино. Часть lV. ШУВАЛОВА СОФЬЯ ЛЬВОВНА (урожденная НАРЫШКИНА; 1830+1894) – графиня, супруга санкт-петербургского губернского предводителя дворянства, крупного землевладельца и сах... Показать все
Рождение ребёнка
1910 ст.
Рождение ребёнка
1912 ст.
Рождение ребёнка
04.08.1919
Рождение ребёнка
1920
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панин Фёдор Андреевич
Смерть
После 1920