Панина (Голова) Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Голова) Анисия Ивановна

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Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

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1907 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: Голов Иван

Мать: не указана

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Бракосочетание
27.01.1902 ст.

Муж: Панин Фёдор Андреевич

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Фамилия Голов есть в деревне Большой пролом Шацкого района
Рождение ребёнка
1903 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Фёдор Андреевич

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.10.1907 ст.

Сын: Панин Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Панин Фёдор Андреевич

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
История села Новософьино. Часть lV. ШУВАЛОВА СОФЬЯ ЛЬВОВНА (урожденная НАРЫШКИНА; 1830+1894) – графиня, супруга санкт-петербургского губернского предводителя дворянства, крупного землевладельца и сах... Показать все
Рождение ребёнка
1910 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Фёдор Андреевич

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1912 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Фёдор Андреевич

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Фёдор Андреевич

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Фёдор Андреевич

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин П или Г Фёдорович

Отец ребёнка: Панин Фёдор Андреевич

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
После 1920
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