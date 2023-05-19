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Ёршикова Васса Фёдоровна

Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
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Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.11.1882 ст.

Дочь: Панина Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Ёршиков Иван Тимофеевич

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Смерть
Неизвестно