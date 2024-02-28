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Панин Илья Фёдорович

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Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

04.08.1919

Дата смерти

06.09.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1919

Отец: Панин Фёдор Андреевич

Мать: Панина Анисия Ивановна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
Между 22.06.1941 и 09.05.1945
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рядовой. Под Ленинградом получил осколочное ранение. Поэтому комиссовали и остался жив . 1 из 7 братьев Ранение в лицо. Перебит нос. Кличка поэтому Горбоносый была
Место жительства
После 1945
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
После ВОВ жил в Новософьино
Рождение ребёнка
22.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панина Татьяна Павловна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.1948

Сын: Панин Павел Ильич

Мать ребёнка: Панина Татьяна Павловна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.03.1953

Сын: Панин Анатолий Ильич

Мать ребёнка: Панина Татьяна Павловна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина Татьяна Павловна

Призыв на военную службу
Неизвестно
Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Военкомат Шацкого района Рязанской области
Смерть
06.09.1988
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Атеросклероз сосудов головного мозга
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