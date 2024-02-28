Панин Илья Фёдорович
Место рождения
Дата рождения04.08.1919
Дата смерти06.09.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1919
Отец: Панин Фёдор Андреевич
Мать: Панина Анисия Ивановна
Военная служба
Между 22.06.1941 и 09.05.1945
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рядовой. Под Ленинградом получил осколочное ранение. Поэтому комиссовали и остался жив . 1 из 7 братьев Ранение в лицо. Перебит нос. Кличка поэтому Горбоносый была
Место жительства
После 1945
После ВОВ жил в Новософьино
Рождение ребёнка
22.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панина Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
04.08.1948
Сын: Панин Павел Ильич
Мать ребёнка: Панина Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
25.03.1953
Сын: Панин Анатолий Ильич
Мать ребёнка: Панина Татьяна Павловна
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панина Татьяна Павловна
Призыв на военную службу
Неизвестно
Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Военкомат Шацкого района Рязанской области
Смерть
06.09.1988
Атеросклероз сосудов головного мозга