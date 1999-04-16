Панина (Алехина) Татьяна Павловна
Место рождения
Дата рождения15.06.1926
Дата смерти16.04.1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1926
Отец: Алёхин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панин Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
04.08.1948
Сын: Панин Павел Ильич
Отец ребёнка: Панин Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
25.03.1953
Сын: Панин Анатолий Ильич
Отец ребёнка: Панин Илья Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панин Илья Фёдорович
Смерть
16.04.1999