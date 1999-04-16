Панина (Алехина) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Алехина) Татьяна Павловна

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Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

15.06.1926

Дата смерти

16.04.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.
1953 г.р.

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1926

Отец: Алёхин Павел

Мать: не указана

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Илья Фёдорович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.1948

Сын: Панин Павел Ильич

Отец ребёнка: Панин Илья Фёдорович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.03.1953

Сын: Панин Анатолий Ильич

Отец ребёнка: Панин Илья Фёдорович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин Илья Фёдорович

Смерть
16.04.1999
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
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