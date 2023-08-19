Ёршиков Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ёршиков Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1882 ст.
Дочь: Панина Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Ёршикова Васса Фёдоровна
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Смерть
Неизвестно