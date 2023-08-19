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Ёршиков Иван Тимофеевич

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Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ёршиков Тимофей

Мать: не указана

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.11.1882 ст.

Дочь: Панина Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Ёршикова Васса Фёдоровна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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