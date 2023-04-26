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Толмачев Алексей Макарович

Место рождения

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.02.1911

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1911

Отец: Толмачев Макар Петрович

Мать: Толмачева Параскева Петрова

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толмачева (Дыкина) Мария Васильевна

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.03.1938

Сын: Толмачев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Толмачева (Дыкина) Мария Васильевна

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толмачева (Дыкина) Мария Васильевна

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1985
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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