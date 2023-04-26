Толмачев Алексей Макарович
Место рождения
Дата рождения25.02.1911
Дата смерти1985
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1938
Мать ребёнка: Толмачева (Дыкина) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
11.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Толмачева (Дыкина) Мария Васильевна
Смерть
1985
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно