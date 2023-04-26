Толмачев Макар Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачев Василий Макарович
Мать ребёнка: Толмачева Параскева Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1911
Сын: Толмачев Алексей Макарович
Мать ребёнка: Толмачева Параскева Петрова
Рождение ребёнка
1914
Сын: Толмачев Сергей Макарович
Мать ребёнка: Толмачева Параскева Петрова
Рождение ребёнка
1921
Сын: Толмачев Николай Макарович
Мать ребёнка: Толмачева Параскева Петрова
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Толмачева Параскева Петрова
Смерть
Неизвестно