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Толмачев Макар Петрович

Место рождения

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Василий Макарович

Мать ребёнка: Толмачева Параскева Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толмачева Параскева Петрова

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.02.1911

Сын: Толмачев Алексей Макарович

Мать ребёнка: Толмачева Параскева Петрова

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Толмачев Сергей Макарович

Мать ребёнка: Толмачева Параскева Петрова

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Толмачев Николай Макарович

Мать ребёнка: Толмачева Параскева Петрова

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Толмачев Петр Макарович

Мать ребёнка: Толмачева Параскева Петрова

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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