село Захупотская слобода, село Захупотская слобода, Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1886) — Familio

Захупотская слобода

Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2531Захупотская слобода, с. каз.при р. Хупте и рч. Алешинке.125237894947Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Фофоновская волость
1052. Захупотская, слобода бывшая государственная, при речке Хупте, дворов 346, жителей 1830, церковь православная, школа, 3 постоялых двора
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