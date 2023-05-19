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Толмачева Параскева Петрова

Место рождения

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.02.1911

Сын: Толмачев Алексей Макарович

Отец ребёнка: Толмачев Макар Петрович

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Толмачев Сергей Макарович

Отец ребёнка: Толмачев Макар Петрович

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Толмачев Николай Макарович

Отец ребёнка: Толмачев Макар Петрович

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Толмачев Петр Макарович

Отец ребёнка: Толмачев Макар Петрович

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Василий Макарович

Отец ребёнка: Толмачев Макар Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачев Макар Петрович

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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