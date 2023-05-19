Толмачева Параскева Петрова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1911
Сын: Толмачев Алексей Макарович
Отец ребёнка: Толмачев Макар Петрович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Толмачев Сергей Макарович
Отец ребёнка: Толмачев Макар Петрович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Толмачев Николай Макарович
Отец ребёнка: Толмачев Макар Петрович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Толмачев Макар Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачев Василий Макарович
Отец ребёнка: Толмачев Макар Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно