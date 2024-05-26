Толмачева (Дыкина) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения?.11.1915
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1915
Отец: Дыкин Василий
Мать: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1938
Отец ребёнка: Толмачев Алексей Макарович
Рождение ребёнка
11.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толмачев Алексей Макарович
Смерть
2009
Похороны
Неизвестно