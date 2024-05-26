Толмачева (Дыкина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева (Дыкина) Мария Васильевна

Место рождения

Совка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

?.11.1915

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1915

Отец: Дыкин Василий

Мать: Анна

Совка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачев Алексей Макарович

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.03.1938

Сын: Толмачев Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Толмачев Алексей Макарович

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толмачев Алексей Макарович

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
2009
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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