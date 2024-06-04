Берестовых (Исупова) Екатерина Лукоянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестовых (Исупова) Екатерина Лукоянова

Место рождения

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Исупов Лука Данилов

Мать: Исупова Марина (?) Матвеева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестов Дементий Елисеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: (Берестова) Анисья Дементьева

Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Берестов Филипп Дементьев

Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: (Берестова) Дарья Дементьева

Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Берестов Иван Дементьев

Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Берестов Кирилл Дементьев

Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: (Берестова) Марфа Дементьева

Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: (Берестова) Анна Дементьева

Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: (Берестова) Аграфена Дементьева

Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Берестов Емельян Дементьев

Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

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