Берестовых (Исупова) Екатерина Лукоянова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Исупов Лука Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: (Берестова) Анисья Дементьева
Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Берестов Филипп Дементьев
Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: (Берестова) Дарья Дементьева
Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1749
Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Берестов Кирилл Дементьев
Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: (Берестова) Марфа Дементьева
Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: (Берестова) Анна Дементьева
Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: (Берестова) Аграфена Дементьева
Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Берестов Емельян Дементьев
Отец ребёнка: Берестов Дементий Елисеев
Смерть
После 1795