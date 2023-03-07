Берестов Емельян Дементьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестов Емельян Дементьев

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Место рождения

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

После 1800

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Берестов Дементий Елисеев

Мать: Берестовых Екатерина Лукоянова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Берестов Андрей Емельянов

Мать ребёнка: Берестова Неонила Андреева

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Берестов Евлампий Емельянов

Мать ребёнка: Берестова Неонила Андреева

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Евфросинья Емельянова

Мать ребёнка: Берестова Неонила Андреева

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Берестов Иев Емельянов

Мать ребёнка: Берестова Неонила Андреева

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Неонила Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1800
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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