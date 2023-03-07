Берестов Емельян Дементьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиПосле 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Берестов Андрей Емельянов
Мать ребёнка: Берестова Неонила Андреева
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Берестов Евлампий Емельянов
Мать ребёнка: Берестова Неонила Андреева
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Евфросинья Емельянова
Мать ребёнка: Берестова Неонила Андреева
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Берестова Неонила Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1800