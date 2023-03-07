Берестов Евлампий Емельянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Анна Евлампиева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834