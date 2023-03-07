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Берестов Иев Емельянов

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Место рождения

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Берестов Емельян Дементьев

Мать: Берестова Неонила Андреева

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Лукерья Иевлева

Мать ребёнка: Берестова Ульяна

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Берестов Григорий Иевлев

Мать ребёнка: Берестова Ульяна

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Берестов Василий Иевлев

Мать ребёнка: Берестова Ульяна

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Ульяна

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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