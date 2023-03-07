Берестов Кирилл Дементьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Берестова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Берестов Терентий Кириллов
Мать ребёнка: Берестова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Елена Кириллова
Мать ребёнка: Берестова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Ксения Кириллова
Мать ребёнка: Берестова Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берестова Марфа Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782