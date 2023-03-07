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Берестов Кирилл Дементьев

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Место рождения

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Берестов Дементий Елисеев

Мать: Берестовых Екатерина Лукоянова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Берестов Иван Кириллов

Мать ребёнка: Берестова Марфа Иванова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Берестов Терентий Кириллов

Мать ребёнка: Берестова Марфа Иванова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Елена Кириллова

Мать ребёнка: Берестова Марфа Иванова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Ксения Кириллова

Мать ребёнка: Берестова Марфа Иванова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Марфа Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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