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Исупов Лука Данилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

1730

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: Исупов Данило Исаков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Исупов Леонтий Лукоянов

Мать ребёнка: Исупова Марина (?) Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Исупов Прохор Лукоянов

Мать ребёнка: Исупова Марина (?) Матвеева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Окулина Лукоянова

Мать ребёнка: Исупова Марина (?) Матвеева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Степанида Лукоянова

Мать ребёнка: Исупова Марина (?) Матвеева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Исупов Петр Лукоянов

Мать ребёнка: Исупова Марина (?) Матвеева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1723

Дочь: Берестовых Екатерина Лукоянова

Мать ребёнка: Исупова Марина (?) Матвеева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Марина (?) Матвеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1730
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
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