Исупов Лука Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1682
Дата смерти1730
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682
Отец: Исупов Данило Исаков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Мать ребёнка: Исупова Марина (?) Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1705
Мать ребёнка: Исупова Марина (?) Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: Окулина Лукоянова
Мать ребёнка: Исупова Марина (?) Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Степанида Лукоянова
Мать ребёнка: Исупова Марина (?) Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Исупов Петр Лукоянов
Мать ребёнка: Исупова Марина (?) Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1723
Дочь: Берестовых Екатерина Лукоянова
Мать ребёнка: Исупова Марина (?) Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1730