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Исупов Прохор Лукоянов

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Место рождения

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Исупов Лука Данилов

Мать: Исупова Марина (?) Матвеева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Исупов Иев Прохоров

Мать ребёнка: не указана

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Исупов Терентий Прохоров

Мать ребёнка: не указана

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Исупов Семен Прохоров

Мать ребёнка: не указана

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Исупов Мирон Прохоров

Мать ребёнка: не указана

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Устинья Козьмина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1760
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
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