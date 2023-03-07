Исупов Прохор Лукоянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1705
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: Исупов Лука Данилов
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Исупов Иев Прохоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исупова Устинья Козьмина
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1760